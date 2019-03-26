Nokia X71 представят в апреле

Nokia представит преемника Nokia 8.1 на MWC 2019 в апреле.

Однако производитель недавно выпустил высококачественный Nokia 9 PureView вместе с Nokia 4.2 и несколькими другими бюджетными устройствами. Компания разослала пресс-релизы о выпуске Nokia X71 и упомянула пару ключевых особенностей устройства.

Как видно из пресс-релиза, Nokia X71 будет оснащен 48-мегапиксельным сенсором основной камеры. Также есть упоминание о широкоугольной линзе на 120 градусов, которая, вероятно, будет вторичным датчиком. Предполагается, что в телефоне будет предусмотрена тройная камера, и третьим датчиком может быть объектив глубины или телеобъектив. Телефон, скорее всего, будет работать на Android Pie.