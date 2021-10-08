Nokia готовит к релизу классный планшет

Компания HMD Global, лицензиат бренда смартфонов Nokia, получила патент на дизайн планшета Nokia T20. Заявка на патент была подана 16 апреля 2021 года, но удовлетворена только 8 октября 2021 года. Патент имеет номер дизайна 008506182-0001, а дизайн принадлежит Миике Махонен, которая ранее также разрабатывала другие смартфоны Nokia, такие как Nokia 7.2. Стоит отметить, что Nokia T20 — это первый Android-планшет бренда, который теоретически должен быть доступным, но без компромиссов в дизайне или внутренних компонентах. Например, планшет оснащен 10,4-дюймовым экраном с разрешением 2K 1200 x 2000 пикселей и ультратонкими рамками. Дисплей имеет соотношение сторон 5:3 и пиковую яркость 400 нит. Также устройство имеет алюминиевую заднюю панель с уникальной обработкой, которая отлично бликует на свету и смотрится весьма привлекательно на фоне серых конкурентов.

Планшет также имеет рейтинг защиты от влаги и пыли IP52, но если вы немного разбираетесь в теме, то понимаете, что это смешно — даже под дождем с планшетом лучше не гулять. Что касается технических характеристик, планшет Nokia T20 оснащен процессором Unisoc T610 с двумя ядрами Cortex-A75 с тактовой частотой 1,8 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Процессор работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти, плюс имеется 64 ГБ памяти, которую можно расширить ещё на 512 ГБ с помощью карты памяти microSD. Пока что цена планшета точно не названа, но если он будет доступным, то это очень круто.