Nokia готовит кнопочные смартфоны с 5G

В последнее время буквально каждый смартфон получает поддержку сотовых сетей пятого поколения, так как это важная веха в развитии смартфонов. Но в компании Nokia решили, что можно оборудовать данным модулем не только флагманы или продукты среднего класса, но и достаточно доступные кнопочные смартфоны. Теперь компания планирует в ближайшем будущем выпустить в продажу сразу три новых телефона, которые будут оборудованы аппаратной клавиатурой, при этом у них будет модуль сотовой связи пятого поколения. Это достаточно крутой бонус на самом деле, так как данный производитель предоставит доступные смартфоны с 5G, что увеличит аудиторию фанатов данной технологии. Ожидаем появления новинок до конца этого года как минимум.