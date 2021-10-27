Nokia обещает сажать 50 деревьев за каждую покупку XR20

Ранее в этом году Nokia представила XR20 - новый защищенный смартфон с поддержкой сетей 5G. Теперь компания запустила новую инициативу, согласно которой на каждый приобретаемый XR20 будет высаживаться 50 деревьев.

Экологически чистый шаг от бренда, принадлежащего HMD Global, не новость, поскольку в прошлом компания прилагала усилия и в отношении экологически чистых продуктов. Примером может служить бренд X10, который поставлялся со 100-процентной перерабатываемой упаковкой и предлагал до 3 лет официальных обновлений ОС Android и исправлений безопасности. А теперь финский производитель смартфонов сотрудничает с Ecologi в своей последней программе «Let’s Plant Together».

Компания сделала этот шаг недавно и добавила, что партнерство позволит Nokia посадить определенное количество деревьев, которые будут расположены либо в Мозамбике, либо на Мадагаскаре. Количество высаживаемых деревьев будет зависеть от количества проданных устройств в рамках смартфонов серий G и X. Примечательно, что эта инициатива также включает новые планшеты бренда T20 .
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