Nokia обещает сажать 50 деревьев за каждую покупку XR20

Экологически чистый шаг от бренда, принадлежащего HMD Global, не новость, поскольку в прошлом компания прилагала усилия и в отношении экологически чистых продуктов. Примером может служить бренд X10, который поставлялся со 100-процентной перерабатываемой упаковкой и предлагал до 3 лет официальных обновлений ОС Android и исправлений безопасности. А теперь финский производитель смартфонов сотрудничает с Ecologi в своей последней программе «Let’s Plant Together».
Компания сделала этот шаг недавно и добавила, что партнерство позволит Nokia посадить определенное количество деревьев, которые будут расположены либо в Мозамбике, либо на Мадагаскаре. Количество высаживаемых деревьев будет зависеть от количества проданных устройств в рамках смартфонов серий G и X. Примечательно, что эта инициатива также включает новые планшеты бренда T20 .