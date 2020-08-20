Nokia представила ТВ-приставку

Умные ТВ-приставки в последнее время пользуются какой-то невероятной популярностью, предоставляя пользователям возможность сделать свой обычный телевизор достаточно продвинутым, либо же просто получить новые функции. Теперь на этот рынок вышла и компания Nokia, которая решила сделать упор на достаточно привлекательных преимуществах — цене, возможностях и разрешении. Итоговый результат нам очень понравился, так как устройство действительно достаточно крутое, а стоит вполне разумных денег. Проблема только в том, что производитель пока что не говорит, когда устройство отправят в продажу на территории России. Но в самое ближайшее время мы это узнаем и тогда можно будет говорить более предметно относительно этого момента.