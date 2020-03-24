Nokia представила смартфон Nokia 8.3 5G

2020-03-24, Автор - Ramil; Продукт - Nokia 8.3 5G; [82]
Nokia анонсировала серию смартфонов 5G Originals. Одним из смартфонов серии стал Nokia 8.3 5G. Nokia оснастила устройство мощной четырехкамерной камерой 64 Мп PureView с оптикой ZEISS, захватом и редактором ZEISS Cinema, позволяющим записывать видео при слабом освещении с аудио OZO.

Процессор будет установлен компании Qualcomm Snapdragon 765G. Оперативная память на 6 Гб. Модель будет иметь память 64 ГБ или 128 Гб, в зависимости от комплектации. Установлена операционная система Android 10. Дополнительные функции включают: датчик отпечатков пальцев, датчик внешней освещенности, приближения, компас, гироскоп. Емкость батареи 4500 мАч.

Ожидается, что Nokia 8.3 5G будет доступен летом 2020 года в цветовой гамме Polar Night по цене 599 евро.

Комментарии и отзывы Nokia 8.3 5G
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