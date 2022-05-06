Nokia выпустила новые телевизоры Android Smart TV в Индии

Nokia только что анонсировала новые смарт-телевизоры Android для индийского рынка. Эти новые модели входят в линейку смарт-телевизоров 2022 года и включают в себя 5 телевизоров, которые варьируются от 32-дюймовой модели HD до 55-дюймового смарт-телевизора 4K.

Начиная с более дорогих моделей, Nokia TV предлагает разрешение 4K для трех размеров экрана. А именно, 43 дюйма, 50 дюймов и 55 дюймов. Все эти модели имеют разрешение 3840 x 2160 с частотой обновления 60 Гц, а также поддерживают технологию MEMC. Кроме того, новые телевизоры также предлагают поддержку HDR10 и Dolby Vision. Три телевизора работают на четырехъядерном процессоре, который работает в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти.

Стандартная модель имеет разрешение 1366 x 768 пикселей для своего 32-дюймового варианта, а 40-дюймовая модель предлагает разрешение Full HD. Дисплей предлагает яркость до 270 нит наряду с поддержкой локальной контрастности. Эти телевизоры также оснащены четырехъядерным процессором с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Все телевизоры оснащены ОС Android TV 11, динамиками мощностью 24 Вт с Dolby Audio, двухдиапазонным Wi-Fi.