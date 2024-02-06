Nokia заключила партнёрское соглашение с Vivo

Компания Nokia объявила, что заключает многолетнее лицензионное соглашение с китайским гигантом смартфонов Vivo. Китайская компания также согласилась выплатить все долговые отчисления за период спора и судебных разбирательств между двумя брендами. Стоит напомнить, что ранее в этом году Oppo заключила аналогичное соглашение, что в будущем позволит гаджетам двух компаний выйти на международные рынки — ранее это было невозможно. К сожалению, на момент написания данной новости условия между компаниями Nokia и Vivo всё ещё конфиденциальны, так что даже западные инсайдеры не могут поведать детали сделки и рассказать сколько же денег удалось заработать Nokia на данном судебном разбирательстве, но учитывая, что Nokia сейчас практически исчезла с рынка смартфонов, сумма сделки явно не была такой уж огромной.

Но для конечных потребителей это отличные новости, потому что теперь можно говорить о том, что компании из Китая смогут решить свои проблемы с патентными спорами и выйти на европейский рынок, где их доступные решения явно будут пользоваться повышенным спросом. Другое дело, что европейские потребители не очень хорошо относятся к китайским смартфонам, о которых они, вероятно, никогда ранее даже не слышали. Но это уже совсем другая история — теперь крупным производителям нужно начинать рекламную кампанию в данном направлении, создавать интересные проекты и рассказывать новому огромному рынку потребителей о том, что есть классные гаджеты помимо Apple и Samsung.