Носимый смартфон Nubia Alpha поступит в продажу 25 апреля

В мире технологий, как и в моде, есть свои тренды, и в этом году основным из них является гибкая конструкция. Nubia Alpha с гибким 4-дюймовым дисплеем и встроенной камерой, это недостающее звено между умными часами и смартфоном.

Хотя первоначально предполагалось, что Nubia Alpha поступит в продажу в США и Европе к концу года, компания удивила нас ранним запуском - 25 апреля! Первые 50 человек, которые закажут Nubia Alpha, получат в подарок беспроводные наушники Nubia Pods. Наушники пока не имеют официального ценника, но компания обещает превосходное звучание по сравнению с AirPods и Galaxy Buds и 6,5 часов воспроизведения.

Цена на Nubia Alpha составляет $ 449. Важно отметить, что это Bluetooth-версия устройства. Это означает, что звонки и обмен сообщениями могут осуществляться только в том случае, если они подключены к смартфону. Однако без функциональности eSIM Nubia Alpha больше похожа на умные часы, чем на смартфон, который вы можете носить на своем запястье. Тем не менее, это очень любопытное устройство.