Ноутбук Honor MagicBook теперь и на процессоре AMD

Спустя всего полтора месяца после выхода ноутбука Honor MagicBook компания Huawei представила версию устройства на процессоре AMD. Новинка получила название Magicbook Sharp Dragon Ryzen. Ноутбук оснащается четырехъядерным процессором AMD Ryzen 5 2500U с частотой 2,0-3,6 ГГц и графическим ускорителем Radeon Vega 8, 14-дюймовым Full HD-дисплеем, раскрывающийся на 180 градусов, 8 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 256 ГБ, четырьмя динамиками с поддержкой звука Dolby Sound, сканером отпечатков пальцев, а также аккумулятором на 57 Втч. Толщина MagicBook равна 15,8 мм, масса – 1,47 кг. Цена новинки пока не сообщается, но, скорее всего, она будет соответствовать цене варианта на процессоре Core i5 (около 800 долларов).