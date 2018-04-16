Note 9 получил кодовое имя

В сети уже активно обсуждают тот момент, что компания Samsung назвала свой будущий флагманский смартфон Note 9 кодовым именем «Корона». Звучит достаточно интересно, особенно если учитывать, что данный гаджет ожидают с большим набором преимуществ. С другой стороны, у «Короны» и стоимость будет громадная — уже давно стало понятно, что современные смартфоны от известных брендов стоят больших денег, за них нужно отдавать больше тысячи долларов. Хотя, если посмотреть, ничего крутого там нет и китайские компании уже давно всех перехитрили и выпускают свои девайсы по очень вкусной стоимости. Будем надеяться, что Note 9 получится максимально интересным и за него захочется отдать свои деньги. Пока что приходится довольствоваться исключительно слухами и догадками в отношении того, каким будет новый смартфон.