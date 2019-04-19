Ноутбук ASUS FX95DD получил процессор AMD Ryzen 7 3750H и графику GeForce GTX 1050

Сетевые источники сообщили о скором выходе ноутбука ASUS FX95DD, ориентировочная цена которого составляет 870 долларов. Новинка оснащается четырехъядерным процессором AMD Ryzen 7 3750H с возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций, частотой 2,3 ГГц и максимальной частотой 4,0 ГГц, 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, дискретной графикой NVIDIA GeForce GTX 1050 с 3 ГБ памяти, твердотельным накопителем на 512 ГБ, 8 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить до 32 ГБ, гигабитным Ethernet-контроллером, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, интерфейсами USB 2.0, USB 3.0 и HDMI 2.0, а также предустановленной операционной системой Windows 10.