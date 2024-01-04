Ноутбук ASUS ROG Magic 2024 оценен в $1500

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ROG Magic 2024, которая обойдется в Китае в 1500 долларов. Новинка характеризуется 24-ядерным процессором Intel Core i9-13980HX (до 135 Вт), дискретным графическим адаптером NVIDIA RTX 4060 Laptop, 16-дюймовым дисплеем Nebula с разрешением 2,5К, кадровой частотой 240 Гц, пиковой яркостью 500 кд/м2, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой Dolby Vision, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, слотом для ОЗУ (до 64 ГБ), интерфейсами M.2, поддержкой формирования RAID 0, системой охлаждения Glacier 3.0 с тремя вентиляторами и семью тепловыми трубками, жидким металлом Violent Bear второго поколения на поверхности чипа, потребляемой мощностью лэптопа 195 Вт, аккумулятором ёмкостью 90 Втч и поддержкой 100-Вт зарядки через разъем USB-C.

Ноутбук Redmi Book 16 2024 появился в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу ноутбук Redmi Book 16 2024, который был представлен чуть бо…
Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book4 Ultra…
Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков флагманской моделью Galaxy Book4 Ultra, которая появится…
MacBook Pro с тачбаром официально ушёл на покой…
Когда-то очень давно, хотя бы это уже многие забыли, компания Apple выпускала ноутбуки с диагональю 13 дю…
MacBook Air получит охлаждение на основе твердотельной мембр…
Сегодня появился достаточно интересный слух о том, что передовая система охлаждения на базе твердотельных…
Lenovo Legion R7000 получил версию на Ryzen 7 7840H…
Компания Lenovo представила новую версию игрового ноутбука Legion R7000, который основан на восьмиядерном…
Тесты показали, что Snapdragon X Elite мощнее процессоров In…
Когда в прошлом году появилась информация о том, что компания Qualcomm планирует выпустить свой десктопны…
Lenovo Xiaoxin Pro 14 2024 AI Core Edition получит OLED-экра…
Компания Lenovo раскрыла новые подробности о ноутбуке Xiaoxin Pro 14 2024 AI Core Edition, которой будет …
Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon AI 2024 …
Компания Lenovo пополнила ассортимент флагманских ноутбуков моделью ThinkPad X1 Carbon AI 2024, которая о…
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездкахОбзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках
Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4
Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном
Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060
Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor