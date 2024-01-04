Ноутбук ASUS ROG Magic 2024 оценен в $1500

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ROG Magic 2024, которая обойдется в Китае в 1500 долларов. Новинка характеризуется 24-ядерным процессором Intel Core i9-13980HX (до 135 Вт), дискретным графическим адаптером NVIDIA RTX 4060 Laptop, 16-дюймовым дисплеем Nebula с разрешением 2,5К, кадровой частотой 240 Гц, пиковой яркостью 500 кд/м2, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой Dolby Vision, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, слотом для ОЗУ (до 64 ГБ), интерфейсами M.2, поддержкой формирования RAID 0, системой охлаждения Glacier 3.0 с тремя вентиляторами и семью тепловыми трубками, жидким металлом Violent Bear второго поколения на поверхности чипа, потребляемой мощностью лэптопа 195 Вт, аккумулятором ёмкостью 90 Втч и поддержкой 100-Вт зарядки через разъем USB-C.