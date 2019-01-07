Ноутбук ASUS ROG Zephyrus S GX701 получил 3D-карту NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью ROG Zephyrus S GX701, которая может похвастаться толщиной всего в 18,7 мм. Новинку оснастили процессором Intel Core i7-8750H, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q, 17,3-дюймовым дисплеем с поддержкой частотой обновления 144 Гц и технологией адаптивной синхронизации Nvidia G-Sync, до 24 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 и SSD объемом до 1 ТБ с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддержкой NVMe, разъемом USB Type-C, адаптером питания мощностью 65 Вт, видеовыходом HDMI 2.0b, модулем Intel 802.11ac Gigabit Wi-Fi с поддержкой 2x2 MU-MIMO и индивидуальной RGB-подсветкой клавиш. Старт продаж ноутбука намечен на первый квартал 2019 года.