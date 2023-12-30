Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 засветился в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования нового игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F16, который придет на смену TUF Gaming F15. Итак, бенчмарк подтвердил использование 24-ядерного 32-поточного процессора Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5,58 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти.

Аппарат набрал 2876 в одноядерном тестировании и 14005 баллов в многоядерном испытании. Остальные технические характеристики ASUS TUF Gaming F16 пока не сообщаются. Предполагается, что официальная презентация ASUS TUF Gaming F16 пройдет в начале следующего месяца на выставке CES 2024.