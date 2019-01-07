Ноутбук ASUS ZenBook S13 получил "обратную монобровь"

2019-01-07, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASUS ZenBook S13 ; [98]
Компания ASUS показала на выставке CES 2019 ноутбук ZenBook S13 (UX392), который выделяется своим дизайном. Он получил настолько тонкие рамки вокруг дисплея, что разработчики были вынуждены использовать «обратную монобровь». Дисплей здесь занимает 97% площади внутренней поверхности крышки.

Новинку оснастили 13,9-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, процессором Core i5-8265U или Core i7-8565U, видеокартой NVIDIA GeForce MX150 в некоторых версиях, до 16 ГБ оперативной памяти, SSD объёмом до 1 ТБ, двумя портами USB-C, двумя USB 3.1, слотом для карт microSD, а также аккумулятором на 50 Втч. Размеры ноутбука равны 316:195:12,9 мм.


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