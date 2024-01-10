Ноутбук ASUS Zenbook Duo (2024) получил два экрана

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Zenbook Duo (UX8406), главной особенностью которой стало наличие двух 14-дюймовых сенсорных OLED-дисплеев с разрешением 2880:1800 пикселей и кадровой частотой 120 Гц. Новинку также оснастили съемной клавиатурой, чипами Intel Meteor Lake вплоть до 16-ядерного Core Ultra 9 185H, до 32 ГБ оперативной памяти, до 2 ТБ на твердотельном накопителе, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, полноразмерным портом HDMI 2.1, разъемом USB 3.2, корпусом массой 1,65 кг, батареей ёмкостью 75 Втч, предустановленной операционной системой Windows 11 и автономностью до 13,5 часов воспроизведения видео на одном экране. Ноутбук появится в продаже в начале этого года по цене от 1500 долларов.

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