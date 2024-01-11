Ноутбук ASUS Zenbook S 13 OLED UX5304 построен на CPU Intel Core Ultra

Компания ASUS пополнила ассортимент компактных и легких ноутбуков моделью Zenbook S 13 OLED (UX5304), цена и дата начала продаж которой пока не раскрываются производителем. Лэптоп характеризуется 13,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1800 пикселей (формат 3K), кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью 600 нит, покрытием 100% цветовой гаммы DCI-P3 и сертификацией DisplayHDR True Black, чипами Intel Core Ultra 5 125U и Ultra 7 155U, до 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, батареей ёмкостью 63 Втч, интерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-A, Thunderbolt 4 и HDMI 2.1, 3,5-мм аудиогнездом и корпусом из магниево-алюминиевого сплава толщиной 10,9 мм и массой 1 кг.