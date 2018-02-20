Ноутбук Asus ZenBook 13 позиционируется как самый тонкий в своем классе

Состоялся анонс нового 13,3-дюймовый мобильного компьютера Asus ZenBook 13 (UX331) с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Ноутбук позиционируется как самый тонкий в своем классе. Дисплей обладает 100-процентным охватом диапазона sRGB и 178-градусным углом обзора. В основе нового аппарата ляжет 4-ядерный CPU Core i5-8250U частотой от 1,6 до 3,4 ГГц , 8 Гб ОЗУ и твердотельный накопитель вместимостью в 256 Гб. Автономность устройства достигает 14 часов. В качестве ОС выступит Windows 10. Предусмотрены адаптеры Bluetooth 4.2, Wi-Fi, microSD-слот, порты USB 3.0 и HDMI. Стоимость ноутбука Asus ZenBook 13 (UX331) составит ровно 1000 долларов США.