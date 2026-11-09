Ноутбук Bmax MaxBook X15 S Pro оценили в 470 евро

Компания Bmax пополнила ассортимент ноутбуков моделью MaxBook X15 S Pro, которая базируется на выпущенном в 2018 году 14-нанометровом двухъядерном процессоре Intel Core i3-8109U с тактовой частотой до 3,6 ГГц. В многопоточном режиме производительность данного чипа даже меньше, чем у Intel Processor N150.

Ноутбук также оснастили 12 ГБ оперативной памяти, 15-дюймовым дисплеем с разрешением 1920: 1080 пикселей (формат Full HD), твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 5, корпусом массой 1,6 кг и аккумулятором ёмкостью 51,3 Втч. Цена ноутбука составляет 470 евро.
Не на всех Googlebook работают Android-приложения…
Компания Google признала, что некоторые Android-приложения могут работать с проблемами на ноутбуках Googl…
Apple представит новые компьютеры 28 октября…
Компания Apple разослала приглашения на вторую презентацию в этом месяце — мероприятие состоится 28 октяб…
ASUS раскрыла характеристики ноутбука ProArt P14…
Стали известны подробные характеристики будущего ноутбука ASUS ProArt P14 с процессором NVIDIA RTX Spark,…
Lenovo готовит ноутбук толщиной всего 3 мм…
Судя по опубликованным в сети изображениям, компании Lenovo пришлось внести несколько изменений в констру…
В США стартовали продажи ноутбука-трансформера Lenovo ThinkP…
Lenovo приступила к реализации своего планшета-трансформера ThinkPad X13 Detachable на рынке Северной Аме…
ASUS представила ноутбуки ProArt P16 и ProArt P14…
Компания ASUS наконец выпустила ноутбуки ProArt P16 и ProArt P14, представленные ещё на выставке Computex…
Представлены ноутбуки Lenovo IdeaPad Vibe…
Компания Lenovo объявила о выходе новой серии ноутбуков IdeaPad Vibe, которая доступна в версиях с 14 и 1…
Lenovo представила недорогой ноутбук IdeaPad Vibe…
Компания Lenovo представила IdeaPad Vibe — ноутбук для работы и учёбы, который должен составить конкуренц…
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбукОбзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбук
Обзор нового игрового ноутбука CHUWI GTBook X с видеокартойRTX 3050, процессором Intel Core 7 230H и экраном 144 ГцОбзор нового игрового ноутбука CHUWI GTBook X с видеокартойRTX 3050, процессором Intel Core 7 230H и экраном 144 Гц
Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A16 EWH. Игровой ноутбук с Core Ultra 9 и GeForce RTX 5070Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A16 EWH. Игровой ноутбук с Core Ultra 9 и GeForce RTX 5070
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor