Ноутбук Bmax MaxBook X15 S Pro оценили в 470 евро

Компания Bmax пополнила ассортимент ноутбуков моделью MaxBook X15 S Pro, которая базируется на выпущенном в 2018 году 14-нанометровом двухъядерном процессоре Intel Core i3-8109U с тактовой частотой до 3,6 ГГц. В многопоточном режиме производительность данного чипа даже меньше, чем у Intel Processor N150.

Ноутбук также оснастили 12 ГБ оперативной памяти, 15-дюймовым дисплеем с разрешением 1920: 1080 пикселей (формат Full HD), твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 5, корпусом массой 1,6 кг и аккумулятором ёмкостью 51,3 Втч. Цена ноутбука составляет 470 евро.