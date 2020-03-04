Ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6 получит 4K-дисплей

Компания Chuwi пополнила ассортимент названием AeroBook Pro 15.6, который финансируется на краудфандинговой платформе Indiegogo по цене в 600 долларов. Новинка оснащается цельнометаллическим корпусом, 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 3840:2160 пикселей (плотность 282 PPI), поддержкой высокого динамического диапазона, 100% охватом цветового пространства sRGB и максимальной яркостью 340 нит, полноразмерной клавиатурой, крупным тачпадом, процессором Intel i5 6287U с интегрированной графикой Intel Iris Graphics 550 GPU.