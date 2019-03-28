Ноутбук Chuwi Aerobook собрал на Indiegogo 300 тысяч долларов

Компания Chuwi объявила об успехе кампании по сбору средств на ноутбук Chuwi Aerobook, которая проводилась на краудфандинговой площадке Indiegogo. Вместо первоначальных 30 тыс. долларов было собрано 300 тыс. долларов. Такая большая сумма стала гарантией запуска массового производства. Первые ноутбуки начнут поставлять уже через неделю.

Новинка оснащается процессором Intel Core M3 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем емкостью 128 ГБ, 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, аккумуляторной батареей емкостью 38 Втч, двумя разъемами USB 3.0, одним USBC, 3,5 мм разъемом для наушников и разъемом HDMI, который выводит изображения разрешением до 4К. Вложившиеся в кампанию получат устройство за 375 долларов, а после старта продаж оно будет стоить 500 долларов.