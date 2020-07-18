Ноутбук Chuwi CoreBook Pro с 2K-дисплеем стоит $499

Китайская компания Chuwi официально представила ноутбук Chuwi Corebook Pro, первые сведения о котором появились несколько дней назад. Итак, аппарат получил 13,2-дюймовый дисплей с разрешением 2560:1440 пикселей, 100% охватом цветового пространства sRGB и широкими углами обзора, корпус массой 1,53 кг и размерами 36,2:24,2:1,59 см, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, 2-ядерный процессор Core i3-6157U с тактовой частотой 2,4 ГГц, твердотельный накопитель вместимостью 256 ГБ, слот для расширения памяти, аккумулятор ёмкостью 36,5 Втч, которого хватит на 9 часов автономной работы, интерфейсы MicroHDMI, USB 2.0 Type-A. USB 3.0, слот для карт памяти MicroSDXC, 3,5 мм разъем для наушников и предустановленную операционную систему Windows 10. Цена ноутбука составляет 500 долларов.

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