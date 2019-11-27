Ноутбук Chuwi Lapbook Plus получил 4K-дисплей

Компания Chuwi пополнила ассортимент ноутбуков моделью LapBook Plus, цена которой составляет менее 30 тысяч рублей. Новинка характеризуется 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 16:9, разрешением 3840:2160 пикселей, 100 % охватом sRGB и яркостью до 340 нит,4-ядерным процессором Intel Atom Х7-E3950 Apollo Lake с частотой 1,6–2,0 ГГц и интегрированной графикой Intel HD Graphics 505, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, SSD M.2 накопителем на 256 ГБ, интерфейсами USB Type-A 2.0 и USB Type-A 3.0, слотом для microSD, 3,5-мм разъёмом для наушников, металлическим корпусом, клавиатурой с подсветкой, адаптером Wi-Fi от Intel 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 ГГц / 5 ГГц), слотом для второго SSD M.2. и батареей ёмкостью 4800 мАч. Габариты устройства равны 242:362:15,9 мм, а масса – 1,53 кг.