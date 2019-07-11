Ноутбук Chuwi Lapbook Plus вышел по сниженной цене

Компания Chuwi выпускает свой первый 4K-ноутбук Chuwi Lapbook Plus по сниженной цене 439 долларов. Позже новинка подорожает до 499 долларов. Новинка оснащается 15,6-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 3840:2160 пикселей, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, поддержкой HDR, корпусом из алюминиево-магниевого сплава, процессором Intel Atom x7-E3950, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR3, твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ, вторым слотом M.2, полноразмерной клавиатурой с подсветкой, а также аккумулятором на 36,48 Втч.