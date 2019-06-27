Ноутбук GPD P2 Max меньше планшета

Официально представлен достаточно компактный ноутбук под названием GPD P2 Max, который оборудован дисплеем с диагональю 8,9 дюйма и процессором Intel Core m3-8100Y. Конечно, это не портативная рабочая машина, на которой вы будете монтировать видео или работать с графикой, но для более простых задач устройства более чем достаточно. Кроме того, это отличное решение для тех, кто много путешествует и хочет возить с собой компактный вариант гаджета, а не здоровенное устройство, занимающее половину рюкзака. Стоимость ноутбука пока что остается в тайне, но ранее компания радовала нас адекватными ценами и есть большая надежда, что устройство в итоге будет доступным. Ждем официального релиза и тогда уже можно будет говорить более предметно.