Ноутбук HP Pavilion Gaming создан для любителей игр

Состоялся анонс портативного компьютера HP Pavilion Gaming Laptop 15 для любителей игр. Аппарат получил 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 1920 * 1080 точек. В основе устройства лежит процессор Intel Core восьмого поколения. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac Dual Band и Bluetooth 5.0, сетевой контроллер Gigabit Ethernet, слот для SD-карты, порты USB 3.0 Type-C, USB 3.0 и HDMI. Старт продаж модели HP Pavilion Gaming Laptop 15 ожидается в конце мая по цене в 800 долларов США.