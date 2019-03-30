Ноутбук HP Spectre x360 15 с AMOLED-дисплеем выйдет в апреле

Издание AnandTech сообщает о том, что компания HP уже в апреле начнет продажи ноутбуков с AMOLED-экранами. Дисплеи с активной матрицей на основе органических светодиодов получат две модели: HP Spectre x360 15 и Envy x360 15. Это ноутбуки-трансформеры с вращаемой на 360 градусов крышкой с дисплеем. AMOLED-панель в обеих моделях будет характеризоваться диагональю 15,6 дюйма и разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4К). Также сообщается о платформе Intel Whiskey Lakе, дискретной графике NVIDIA и операционной системе Windows 10. Ориентировочная цена пока держится в секрете.