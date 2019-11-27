Ноутбук Honor MagicBook 14 оценен в 500 долларов

Помимо смартфонов Honor V30 и V30 Pro, бренд Honor представил ноутбуки MagicBook 14 и 15, которые отличаются гибридными процессорами AMD и версиями с Linux или Windows на выбор. Новинки характеризуются платформами APU Ryzen 5 3500U и Ryzen 7 3700U с графикой Vega 8 и Vega 10, 8 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ памяти на твердотельном накопителе PCIe, интерфейсами USB-C, двумя USB Type-A (один 3.0, второй 2.0) и HDMI, сканером отпечатков пальцев в кнопке включения.

Ноутбуки также оснащаются 14- и 15,6-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением Full HD и аккумуляторами на 56 Втч и 42 Втч, соответственно. Цена на младшую модель с Ryzen 5, 8/512 ГБ памяти и Windows 10 составляет 555 долларов, а в той же конфигурации, но с Linux – 510 долларов. MagicBook 15 в версии с Ryzen 5, 8/512 ГБ памяти и Windows 10 будет стоить 555 долларов, а с Linux – 470 долларов. Продажи ноутбуков в Китае стартуют уже 1 декабря.