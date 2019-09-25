Ноутбук Honor MagicBook 2019 на Linux раскупили в Китае

В начале сентября мы писали о том, что компания Honor представила новую версию ноутбука MagicBook Pro, которая может поставлять под управлением операционной системы Linux. Цена такого ноутбука в базовой версии составила всего 520 долларов, хотя изначально называлась цена в 615 долларов. Сегодня стало известно, что первая партия новинки была распродана в первый же день. Напомним, что данная модель оснащается 16,1-дюймовым дисплеем, процессором AMD Ryzen 3550H, 8 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 256 ГБ.