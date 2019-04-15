Ноутбук Honor MagicBook выходит в России

Компания Huawei объявила о старте российских продаж ноутбука Honor MagicBook, который был представлен еще год назад. Итак, версия с процессором Intel Core i5-8250U оценена в 69 990 рублей, а вариант с AMD Ryzen 5 2500U обойдется в 49 990 рублей. Старт продаж намечен на 25 апреля.

Напомним, что аппарат оснащается процессорами Intel Core i7-8550U восьмого поколения или Core i5 с графикой NVIDIA MX150, процессором AMD Ryzen 5 2500U с частотой 2,0-3,6 ГГц и графическим ускорителем Radeon Vega 8, 14-дюймовым Full HD-дисплеем, раскрывающийся на 180 градусов, 8 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 256 ГБ, четырьмя динамиками с поддержкой звука Dolby Sound, сканером отпечатков пальцев, а также аккумулятором на 57 Втч. Толщина MagicBook равна 15,8 мм, масса – 1,47 кг.