Ноутбук Huawei MateBook 13 получил 2K-дисплей и GPU NVIDIA GeForce MX150

Как и ожидалось, сегодня компания Huawei представила новый ноутбук MateBook 13, который построен на платформе Intel Whiskey Lake. Новинку оснастили 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1440 пикселей, 100% охватом цветового пространства sRGB, максимальной яркостью в 300 кд/кв.м, процессорами Intel Core i5-8265U (1,6-3,9 ГГц) и i7-8565U (1,8-4,6 ГГц), 8 ГБ оперативной памяти, SSD объемом 256 ГБ или 512 ГБ, видеокартой Nvidia GeForce MX150 с 2 ГБ памяти в топовой конфигурации, сканером отпечатков пальцев, двумя портами USB-C и аккумулятором на 41,83 Втч. Цена самой дешевой версии составляет 725 долларов, а самой дорогой – $930.