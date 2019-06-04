Ноутбук Huawei MateBook 14 появился в продаже

Компания Huawei выпустила в продажу на домашнем китайском рынке нотбук Huawei MateBook 14, который был представлен еще в феврале этого года. Новинка доступна по цене от 825 долларов за вариант с процессором Intel Core i5 8265U, 8 ГБ оперативной и 512 ГБ на накопителе. Та же самая версия с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX250 обойдется в 868 долларов, а за топовую конфигурацию с процессором Intel Core i7 8565U придется выложить 1013 долларов.

Напомним, что ноутбук оснащается платформой 14-дюймовым сенсорным или несенсорным дисплеем с разрешением 2160:1440 пикселей, интерфейсом USB 3.1 Gen2 Type-C, двумя USB 3.1 Gen1 Type-A и возможностью зарядки, процессором Core i5-8265U в базовой версии и Core i7-8565U в топовой, дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX250, 8-16 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, 1 Мп камерой и аккумулятором на 57,4 Втч.