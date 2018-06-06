Ноутбук Huawei MateBook D получил гибридный процессор AMD Ryzen 5 2500U

2018-06-06, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei MateBook D; [58]
Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью MateBook D, которая может похвастаться компактностью и гибридным процессором AMD Ryzen 5 2500U. Новинка также получила 14-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель объёмом 256 ГБ, аккумулятор емкостью 57,4 Втч, порты USB-C и четыре динамика. Толщина ноутбука равна 15,8 мм, а масса – 1,45 кг. Таким образом, эта модель тоньше и легче, чем другие MateBook D, построенные на процессорах Intel. Да и батарея здесь более емкая. Что касается цены, то новинка наверняка будет дешевле, чем MateBook D с процессором Core i5-8250U, который оценен в 790 долларов.


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