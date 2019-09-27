Ноутбук Huawei MateBook D выходит в России

Компания Huawei поделилась подробностями российского релиза ноутбука Huawei MateBook D, который работает под управлением операционной системы Windows 10 Home, несмотря на американские санкции. Новинка доступна для предзаказа по рекомендованной цене 51 990 и 57 990 рублей в зависимости от версии. Старт продаж намечен на 12 октября, а бонусом предзаказа выступают смарт-часы Huawei Watch GT.

Ноутбук оснащается процессором Intel Core i5-8250U восьмого поколения, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, а также аккумулятором ёмкостью 43,3 Втч. Младшая версия MRC-W10 имеет твердотельным накопитель объемом 256 ГБ и интегрированную графику, а старшая MRC-W50 получила 512 ГБ и дискретный графический ускоритель NVIDIA GeForce MX150.