Ноутбук Huawei MateBook X Pro нового поколения оценили в 1600 евро

Компания Huawei представила ноутбук ноутбук MateBook X Pro нового поколения, который появится в продаже по цене 1600 евро. Новинку оснастили платформой Intel Whiskey Lake-U с процессором Core i7-8565U в топовой версии, дискретной видкеокартой Nvidia GeForce MX250, пришедшей на смену GeForce MX150, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 1 ТБ, 13,9 дюймовым дисплеем с разрешением 3000:2000 пикселей со 100% охватом цветового пространства sRGB, яркостью 450 кд/кв.м и контрастностью 1500:1, портом USB-C c интерфейсом Thunderbolt 3, разъемом USB 3.0 Type-A, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 57,4 Втч и технологией OneHop для быстрого обмена данными между смартфоном и ноутбуком.