Ноутбук LG Gram 2024 появился в продаже

Компания LG дала старт китайским продажам ноутбука LG Gram 2024 года, который был официально представлен около месяца назад. 16-дюймовая версия оценена в 1370 долларов за базовую конфигурацию с чипом Intel Core Ultra5 125H, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ. 17-дюймовая модель стоит 1620 долларов за вариант с процессором Core Ultra7 155H, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ.

Ноутбуки характеризуются батареями ёмкостью 77 Втч, оперативной памятью стандарта LPDDR5X-7467 МГц, твердотельным накопителем PCIe 4, IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 2x1 и двумя USB-C (USB 4, Thunderbolt 4), портом HDMI, 3,5-мм аудиогнездом и слотом для карты памяти microSD.
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