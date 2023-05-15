Ноутбук LG Gram SuperSlim OLED 15Z90RT появился в продаже

Компания LG дала старт продажам компактного ноутбука LG gram SuperSlim, который может похвастаться толщиной 10,92 мм и массой 990 г. Лэптоп также оснащается 12-ядерным процессором Intel Core i7-1360P из серии Raptor Lake с максимальной частотой до 5,0 ГГц и графическим адаптером Intel Iris Xe, 15,6-дюймовым OLED-дисплеем со 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, разрешением 1920:1080 точек и сертификацией VESA DisplayHDR True Black, батареей ёмкостью 60 Втч, тремя разъемами USB Type-C (два с Thunderbolt 4), двумя 2-Вт динамиками с двумя усилителями, а также поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1. Конфигурация с 16 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR5 и SSD вместимостью 512 ГБ оценена в 1700 долларов, а с 32 ГБ ОЗУ и двумя SSD по 1 ТБ – 2000 долларов.

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