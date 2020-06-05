Ноутбук Lenovo Chromebook 3 оценен в 230 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Chromebook 3, которая построена на аппаратной платформе Intel Gemini Lake Refresh и операционной системе Chrome OS. Новинка характеризуется двухъядерным чипом Celeron N4020 без поддержки многопоточности, с тактовой частотой 1,1 ГГц, максимальной частотой 2,8 ГГц и графикой Intel UHD 600, 11,6-дюймовым экраном с разрешением 1366:768 пикселей и яркостью 250 кд/м2, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4-2400, 64 ГБ флеш-памяти, модулями беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 4.2, стереофоническими динамиками мощностью по 2 Вт, автономностью до 10 часов, двумя портами USB Type-C, два разъёмами USB 3.1, 3,5-мм разъемом, слотом microSD, размерами 286,7:205,5:18,05 мм и массой – 1,12 кг. Цена хромбука составляет 230 долларов.