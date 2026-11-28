Ноутбук Lenovo IdeaPad Vibe 14AHP12 на Ryzen 5 216 оценили в 1000 евро

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями IdeaPad Vibe 14AHP12 и 15AHP12, которые базируются на процессорах AMD Hawk Point. Новинки оснащаются 4-ядерным процессором Ryzen 3 205, шестиядерными Ryzen 5 216 и Ryzen 7 217 (у всех процессоров есть встроенный графический адаптер Radeon 740M, но нет нейронного ускорителя для задач ИИ), до 32 ГБ оперативной памяти, двумя слотами для твердотельных накопителей, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 или Wi-Fi 7 в зависимости от конфигурации, аккумулятором ёмкостью 50 или 65 Втч, а также IPS или OLED-дисплея с разрешением 1200р или 1352p, а также кадровой частотой 60 или 120 Гц в зависимости от версии. Цены всех конфигураций не объявлены, но, например, вариант с чипом Ryzen 5 216 и 8/512 ГБ памяти обойдется на европейском рынке в 1000 евро.