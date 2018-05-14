Ноутбук Lenovo Ideapad 330 получит процессор Intel Cannon Lake

Недавно стало известно о том, что массовые поставки 10-нанометровых процессоров Intel Cannon Lake начнутся только в следующем году, однако небольшие партии все же будут поставляться в этом году. Как сообщают сетевые источники, одним из таких ноутбуков станет модель Lenovo Ideapad 330 на процессоре Core i3-8121U. Данное изделие характеризуется двумя ядрами с поддержкой Hyper-Threading, работающими на частоте 2,2-3,1 ГГц. Утверждается, что производительность Core i3-8121U на 26% выше, чем у Core i3-6006U.

Также ноутбук будет оснащен 15,6-дюймовым TN-дисплеем с разрешением 1366:768 пикселей, графическим ускорителем Radeon RX 540, 8 ГБ оперативной памяти, жестким диском на 1 ТБ и SSD объёмом 256 ГБ. Цена ноутбука в базовой комплектации составит около 450 долларов. Новинка появится в продаже уже завтра, но только на китайском рынке.