Ноутбук Lenovo Legion Y7000P 2024 оценили в 1025 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Legion Y7000P 2024, которая основана на процессорах Intel Core i7-14650HX и i7-14700HX.

Новинку также оснастили графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4060 и RTX 4070, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, яркостью 350 нит и 100% охватом цветового пространства sRGB, клавиатурой с подсветкой, интерфейсами USB-A, USB-C и HDMI 2.1, 3,5-мм аудиогнездом, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, батареей ёмкостью 80 Втч, комплектной зарядкой на 230 Вт или зарядкой через Type-C мощностью 140 Вт. Конфигурация с Core i7-14650HX и RTX 4050 обойдется в 1025 долларов, с i7-14650HX и RTX 4060 – 1120 долларов, i7-14700HX и RTX 4060 – 1165 долларов, а с i7-14700HX и RTX 4070 – 1260 долларов.