Ноутбук Lenovo Miix 630 получил сенсорный экран Full HD с диагональю 12,3 дюйма

2018-01-09, Автор - Татьяна Шмелева; [104]
Компания Lenovo представила 12,3-дюймовый планшетный компьютер Miix 630. Трансформер Lenovo Miix 630 построен на топовом CPU от Qualcomm и включает в себя 4 Гб оперативную память, накопитель на 64 Гб, слот под SIM-карты порт USB-C, поддержку сетей LTE и фотокамеры на 5 и 13 Мп. Штатная батарея готова обеспечить до 20 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео. В качестве ОС выступит Windows 10 S. Весит новинка Lenovo Miix 630 1,33 кг при толщине 16 мм. Стоимость компьютера Lenovo Miix 630 составит от 800 долларов США.


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