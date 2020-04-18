Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus появился в продаже

Компания Lenovo дала старт продажам ноутбука ThinkBook Plus, который был представлен еще в начале этого года. Напомним, что главной особенностью устройства стал дополнительный 10,8-дюймовый E Ink-дисплей на крышке. Ноутбук также оснащается 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, поддержкой стилуса, процессорами Intel Core десятого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти, SSD вместимостью 256 или 512 ГБ, SSD Intel Optane ёмкостью 16 или 32 ГБ, двумя полноразмерными портами USB, одним USB Type-C и одним интерфейсом HDMI. Размеры лэптопа равны 308:217:17,4 мм, а масса – 1,4 кг. Цена на ноутбук стартует от 1200 долларов.