Ноутбук Lenovo ThinkPad P52 оснащается 128 ГБ ОЗУ

Компания Lenovo пополнила ассортимент производительных ноутбуков моделью ThinkPad P52, которая ориентирована на работу с гарнитурами виртуальной реальности, таких как HTC Vive и Oculus Rift. В максимальной комплектации ноутбук оснащается 15-дюймовым дисплеем с разрешением 4К, яркостью 400 кд/м2 со 100-процентным охватом цветового пространства Adobe RGB, шестиядерным процессором Intel Xeon восьмого поколения с графикой Nvidia Quadro P3200, 128 ГБ оперативной памяти DDR4 и накопителем на 6 ТБ.

Также отметим 15,6-дюймовую панель с яркостью 300 кд/м2 и охватом 72% цветового пространства NTSC в других конфигурациях, три разъема USB 3.1 (типа А), два USB-C, один HDMI 2.0, один mini DisplayPort 1.4, слот для карт памяти, гигабитный Ethernet, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, веб-камеру и сканер отпечатков пальцев. В качестве опции будет доступен модуль 4G. Масса ноутбука равна 2,5 кг, а емкость его аккумулятора – 90 Втч. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.