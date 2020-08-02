Ноутбук Lenovo Yoga 5G оценен в 1400 долларов

Компания Lenovo представила ноутбук Lenovo Yoga 5G, который стал первым серийным лэптопом с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой Snapdragon 8cx 5G с графикой Adreno 680 и модемом Snapdragon X55, системой охлаждения с тремя тепловыми трубками, что делает ноутбук бесшумным, 14-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением Full HD, яркостью 400 кд/кв.м и возможностью раскрыть его на 180°, комплектным стилусом, инфракрасной камерой для биометрической идентификации, сканером отпечатков пальцев, симметричным портом USB-C, интерфейсом HDMI, поддержкой Dolby Atmos, автономностью до 24 часов и массой 1,3 кг. Ноутбук появится в продаже грядущей осенью по цене от 1400 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ.