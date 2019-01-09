Ноутбук Lenovo Yoga S940 оценен в 1500 долларов

Компания Lenovo представила ноутбук Yoga S940, который может похвастаться сочетанием компактности и мощной начинки. Новинку оснастили 13,9 дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10, процессорами Intel Core i5 и Core i7, до 16 ГБ оперативной памяти, энергозависимым накопителем от 256 ГБ до 2 ТБ, фронтальными динамиками Dolby Atmos, камерой с поддержкой распознавания по лицу пользователя, встроенными помощники Amazon Alexa и Microsoft Cortana, а также двумя разъемами Thunderbolt 3 USB-C. Предусмотрено две версии дисплея: с разрешением 1080р и яркостью 400 кд/м2, а также с разрешением 4K и яркостью 500 кд/м2. Масса ноутбука равна 1,2 кг, а толщина – 12,2 мм. Устройство появится в продаже в мае по цене от 1500 долларов.