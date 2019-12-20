Ноутбук MSI Creator 17 первым получит дисплей Mini LED

2019-12-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - MSI Creator 17; [9]
В сети появилась информация о ноутбуке MSI Creator 17, который будет представлен в начале января на выставке CES 2020. Утверждается, что он станет первым в мире ноутбуком с экраном на основе технологии подсветки Mini LED. Сообщается о 17-дюймовой панели с массивом микроскопических светодиодов, которая отображает яркие светлые оттенки и глубокий чёрный цвет одновременно, поддержкой стандарта HDR1000, максимальной яркостью 1000 кд/м2, разрешением 3840:2160 пикселей, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и отсутствием эффекта выгорания. Что до самого ноутбука, то он также получит интерфейсы USB Type-C и Thunderbolt, а также ридер SD UHS-III.


Комментарии и отзывы MSI Creator 17
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