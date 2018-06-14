Ноутбук Maingear Pulse 15 получил шестиядерный CPU Intel и графику GTX 1060

2018-06-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Maingear Pulse 15 ; [97]
Компания Maingear представила ноутбук Pulse 15, который может заинтересовать геймеров хорошей производительностью и относительно доступным ценником. Новинку оснастили 15,6-дюймовым Full HD-дисплеем, шестиядерным процессором Core i7-8750H, графическим ускорителем GeForce GTX 1060, от 8 до 32 ГБ оперативной памяти, HDD объёмом до 1 ТБ, SSD объёмом до 4 ТБ (возможна конфигурация с двумя SSD Samsung 860 EVO общим объёмом 8 ТБ), аккумулятором на 46,74 Втч, звуковой картой Sound Blaster Cinema 5, настраиваемой подсветкой, механической клавиатурой, портами USB 3.0 (x2), USB-C 3.1, USB 2.0, HDMI 2.0, Mini DisplayPort 1.4 (x2), RJ45 и кардридером. Размеры ноутбука равны 358,9:236:21,8 мм, а масса – 2 кг. Цена Maingear Pulse 15 в базовой конфигурации составляет 1400 долларов.


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