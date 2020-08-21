Ноутбук NEC VersaPro UltraLite type VG оценен $1790

Бренд NEC (принадлежит Lenovo) пополнил ассортимент легких и компактных ноутбуков моделью VersaPro UltraLite type VG (Lenovo), которая при 13,3-дюймовом дисплее весит чуть больше 800 граммов. Новинка характеризуется процессорами Intel Comet Lake-U (Core i5-10210U или Core i7-10510U), 8 или 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем ёмкостью от 128 до 512 ГБ, экраном разрешением Full HD, поддержкой Wi-Fi 6, интерфейсами HDMI, USB-C и USB-A, слотом для карт microSD, опциональным модемом LTE и аудиоподсистемой Yamaha AudioEngine. Автономность легкой версии (814 г) составит до 15 часов, а варианта массой 868 г – до 24 часов. Цена ноутбука в Японии составляет от 1790 до 3255 долларов.