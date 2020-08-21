Ноутбук NEC VersaPro UltraLite type VG оценен $1790

Бренд NEC (принадлежит Lenovo) пополнил ассортимент легких и компактных ноутбуков моделью VersaPro UltraLite type VG (Lenovo), которая при 13,3-дюймовом дисплее весит чуть больше 800 граммов. Новинка характеризуется процессорами Intel Comet Lake-U (Core i5-10210U или Core i7-10510U), 8 или 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем ёмкостью от 128 до 512 ГБ, экраном разрешением Full HD, поддержкой Wi-Fi 6, интерфейсами HDMI, USB-C и USB-A, слотом для карт microSD, опциональным модемом LTE и аудиоподсистемой Yamaha AudioEngine. Автономность легкой версии (814 г) составит до 15 часов, а варианта массой 868 г – до 24 часов. Цена ноутбука в Японии составляет от 1790 до 3255 долларов.

Комментарии и отзывы NEC VersaPro UltraLite type VG
Обзоры:
Обзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерамиОбзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерами
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Обзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFCОбзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFC
Новости:
iPhone 12 перенесут на сентябрь

Какое-то время назад на просторах интернета появился слух о том, что компания Apple планирует перенести р...
Samsung представила Galaxy M31s

Компания Samsung представила новый бюджетный смартфон под названием Galaxy M31s. ...
Защищенный смартфон LG K31 оценен в $150

Компания LG Mobile пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью K31, которая оценена в 150 долларов...
Обзор Artway AV-400 MAX Power. Видеорегистратор с емким аккумуляторомОбзор Artway AV-400 MAX Power. Видеорегистратор с емким аккумулятором
Обзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбит/секОбзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбит/сек
Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камераОбзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера
Обзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлениемОбзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлением
Enermax запускает серию корпусов MarbleS...
Enermax запускает серию корпусов MarbleSEnermax выпустила новую серию корпусов с уникальным дизайном лицевой панели. Два корпуса MarbleShell MS20...
Объявлена дата выхода гоночного симулято...
Объявлена дата выхода гоночного симулятоНе так давно была анонсирована видеоигра Project CARS 3, третья часть популярного гоночного симулятора. Н...
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получил новые ...
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получил новые Китайский производитель смартфонов Xiaomi выпустила обновление для смартфона Mi 10 Pro. Камера смартфона ...
Лучшая внешняя звуковая карта. Creative ...
Лучшая внешняя звуковая карта. Creative Производители ноутбуков и ультрабуков в экономии места под корпусом устройства устанавливают далеко не с...
Смартфон iQOO Z1x получит 120-герцевый д...
Смартфон iQOO Z1x получит 120-герцевый дСетевые источники поделились подробности о iQOO Z1x, выход которого ожидается в ближайшие недели. Итак, у...
Xiaomi YEUX зарядит ваш смартфон...
Xiaomi YEUX зарядит ваш смартфонДовольно много производителей по всему миру выпускают свои гаджеты, которые дают возможность зарядить тот...
Noblechairs выпускает игровое кресло HER...
Noblechairs выпускает игровое кресло HERNoblechairs в партнерстве с компанией Bethesda выпускает игровое кресло HERO Fallout Vault-Tec Edition. П...
Бюджетный смартфон Redmi 9 стал доступен...
Бюджетный смартфон Redmi 9 стал доступенСетевые источники сообщают о том, что еще не представленный официально смартфон Redmi 9 уже можно предзак...
Google Pixel 4a 5G получит SoC Snapdrago...
Google Pixel 4a 5G получит SoC SnapdragoСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Google Pixel 4a 5G, выход которого ожидается в окт...
Samsung Galaxy Fold 2 получит зарядку на...
Samsung Galaxy Fold 2 получит зарядку наВ базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о складном смартфоне Samsung Galaxy Fold 2, ...
Смартфон Oppo A91 оценен в 28 тысяч рубл...
Смартфон Oppo A91 оценен в 28 тысяч рублКомпания Oppo выпустила в России смартфон Oppo A91, который оценен в 27 990 рублей. Новинка оснащается во...
Фотокамера Leica SL2 может снимать в раз...
Фотокамера Leica SL2 может снимать в разКомпания Leica объявила о выходе обновления ПО для своей полнокадровой беззеркальной камеры SL2. Главным ...
Лучшая посудомоечная машина. Candy CDI 2L10473-07Лучшая посудомоечная машина. Candy CDI 2L10473-07
Обзор ONYX BOOX Caesar 4. Недорогой ридер с E-Ink Carta PlusОбзор ONYX BOOX Caesar 4. Недорогой ридер с E-Ink Carta Plus
Обзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернатива Razer Kiyo. Тест сравнение с Logitech StreamCamОбзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернатива Razer Kiyo. Тест сравнение с Logitech StreamCam
Обзор Playme HS-500/801/901/3000/6000. Бесконтактный диспенсер для антисептика Обзор Playme HS-500/801/901/3000/6000. Бесконтактный диспенсер для антисептика
Обзор Patriot Memory Signature Premium PSP48G2666KH1. Оперативная память для недорогих сборокОбзор Patriot Memory Signature Premium PSP48G2666KH1. Оперативная память для недорогих сборок
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor